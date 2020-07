Usprawnienie komunikacji czy degradacja natury i pogorszenie życia mieszkańców? W Nowej Wsi w gminie Lubicz ma powstać most przez Drwęcę. Nie wszystkim się ta inwestycja podoba. Mieszkańcy zbierają podpisy pod petycją, i zdecydowanie sprzeciwiają się budowie.

- Każdy, kto przyjeżdża mnie odwiedzić nie chce uwierzyć. W głowie się nie mieści, że można było wpaść na tak niszczycielski pomysł.- Wierzby, które przy realizacji tej inwestycji zostaną wycięte, na pewno pamiętają I wojnę wojnę światową, albo i wcześniejsze czasy...- Jedyne komu pomoże ta inwestycja, to strefie przemysłowej...- Przez moją działkę będzie przechodziła droga na tę przeprawę, 12 metrów od mojego domu...Mówi Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz:- Chodzi przede wszystkim poprawę komunikacji na terenie naszej gminy. Powstanie alternatywna droga, którą mieszkańcy będą mogli podążać w stronę Torunia. To nie będzie tak, że cały ruch, który teraz stoi na DK nr 10, będzie przejeżdżał przez tę nową przeprawę mostową. A jeżeli chodzi o obszar Natura 2000, co do zasady nie ma zakazu budowania na tym terenie czegokolwiek...Więcej na ten temat w audycji Nasz Mały Świat, którą można znaleźć na naszej stronie. A niżej, w materiale wideo szczegóły tej inwestycji.