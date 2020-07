To będzie - jeśli nie najdłuższy - to jeden z najdłuższych murali w Polsce. Powstanie wzdłuż ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy. Ma być szczególną atrakcją dla osób jadących tramwajem.

Miasto właśnie ogłosiło konkurs na projekt i wykonanie muralu. Prace można składać do 9 września. - Łączna długość muralu to 440 m, o zmiennej wysokości od 3 do 4 m. Mural będzie widziany z okien jadącego tramwaju. Bardzo zależy nam, żeby kompozycja była dynamiczno-futurystyczna, ale jednocześnie bardzo plastyczna - mówi Marek Iwiński, plastyk miejski.- Państwo pewnie znacie trójwymiarowe murale, które są na świecie - wychodzące nieraz gdzieś z chodników, wchodzące w różne dziwne miejsca. Marzy nam się, by tego typu mural tu również powstał, żeby osoba jadąca tramwajem wchodziła w nową rzeczywistość – dodaje profesor Dariusz Markowski, przewodniczący społecznej rady do spraw estetyki miasta.- Oczekujemy kompozycji oryginalnych, ciekawych, jednocześnie wpisanych w przestrzeń i strukturę miejską – mówi plastyk miejski.Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny, realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zakończoną już przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł. Sam koszt prac budowlanych na Kujawskiej to 168 mln zł. Inwestycja obejmuje budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego.