Prace na S5 w naszym regionie idą pełną parą. W poniedziałek (12 lipca) drogowcy zaplanowali przełożenie ruchu z istniejącej drogi krajowej nr 5 na dojazdową, równoległą do przyszłej drogi ekspresowej.

Na odcinku Nowe Marzy - Świecie kierowcy pojadą nową nową nawierzchnią, a drogowcy rozpoczną prace na jezdni głównej trasy ekspresowej. Odcinek drogi do Bydgoszczy ma być gotowy za dwa lata.Koszt budowy całej trasy S5, od granicy województwa do węzła Nowe Marzy wraz z obwodnicą Bydgoszczy, to prawie 3 mld zł. Inwestycja realizowana jest przy dużym udziale funduszy europejskich. Budowa zajmie jednak znacznie więcej czasu niż początkowo zakładał inwestor. GDDKiA odstąpiła w ubiegłym roku od umowy z wykonawcami odcinków od Białych Błot do Szubina i z Aleksandrowa do Nowych Marz. W tym roku wybrano nowe podmioty, które wznowiły prace. Zakończenie całej inwestycji planowane jest w 2022 roku. W tym roku przejezdna powinna być cała obwodnica Bydgoszczy pomiędzy węzłami Bydgoszcz Błonie- Bydgoszcz Północ.