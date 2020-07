Około 200 bydgoszczan przyszło na Plac Wolności porozmawiać z Szymonem Hołownią. Były kandydat na prezydenta zajął trzecie miejsce w wyborach. Dziś dziękował za wsparcie i prosił o dalsze działanie.

- Powstanie stowarzyszenie, później być może partia. Od wczoraj działa strona Polska2050.pl. Gramy w ekstraklasie - mówił do zgromadzonych Szymon Hołownia. - Mamy tylko siebie i aż siebie. Musimy być gotowi do wymarszu lada dzień - czy ten wymarsz z nastąpi za tydzień, czy za trzy lata, nieważne. Jak będzie za trzy lata, przygotujemy się do tego tak, żeby ruszyć z jeszcze większym impetem. Po drodze zrobimy mnóstwo dobra - napiszemy projekty obywatelskie ustaw i złożymy je do Sejmu, zrobimy mnóstwo roboty w naszych sąsiedztwach, w naszych wspólnotach. Mnóstwo młodych ludzi nauczymy demokracji w ramach naszych warsztatów. My nie żyjemy od wyborów do wyborów, umiemy pokazać, że Polacy potrafią działać nie tylko przeciwko komuś, ale za czymś. Chcę taką Polskę z wami budować – dodał.Szymon Hołownia zgromadził już 15 tysięcy Polaków. W Polsce działa 17 biur przyszłego stowarzyszenia.