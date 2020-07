Rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy Adam Bielan odniósł się w czwartek do sprawy niepełnosprawnej Anny Derewienko z Bydgoszczy. - To wydarzenie skandaliczne, oczekujemy szybkich działań od Rafała Trzaskowskiego i innych liderów PO - komentował.

Bielan podczas czwartkowej konferencji prasowej poinformował, że do sztabu prezydenta Andrzeja Dudy dotarła informacja z mediów społecznościowych, iż Anna Derewienko, osoba niepełnosprawna po amputacji nóg, za poparcie w mediach społecznościowych Andrzeja Dudy została usunięta z listy podopiecznych fundacji, której prezesem jest radna PO w Bydgoszczy Katarzyna Zwierzchowska.- To jest wydarzenie skandaliczne. Jak można prześladować osobę niepełnosprawną ze względu na poglądy polityczne, które wyznaje? Czy na tym polega walka z dyskryminacją, o której tak często mówi pan Rafał Trzaskowski? - pytał rzecznik prezydenckiego sztabu. - Oczekujemy szybkich działań od Rafała Trzaskowskiego i innych liderów PO w tej sprawie, bo jest to hańba Platformy Obywatelskiej. Wasze zachowanie wobec osób niepełnosprawnych, z których poglądami politycznymi się nie zgadzacie, jest absolutnie haniebne i skandaliczne - dodał. Bielan zapowiedział też, że sztab będzie tę sprawę obserwować i "wyjaśnimy ją do samego końca".