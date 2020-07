Radni PiS z Bydgoszczy chcą zwołania nadzwyczajnej sesji rady miasta. W przyszłym tygodniu złożą wniosek w tej sprawie. Chcą rozmawiać m.in. o zalegających w mieście śmieciach oraz zalanych i ciemnych ulicach.

Według nich to sprawy, z którymi nie radzi sobie miasto. - Wychodzimy z inicjatywą sesji nadzwyczajnej, o którą zawnioskujemy na dniach – mówi przewodniczący klubu radnych PiS Jarosław Wenderlich. - Sytuacja wymaga pilnej interwencji. Są trzy palące problemy, które zgłaszają nam mieszkańcy. To hałdy śmieci, które walają się w Bydgoszczy. Po sieci krążył też filmik dotyczący zalanych ulic - na Podgórnej płynął potok. Trzeci temat dotyczy ciemności na bydgoskich ulicach. Wychodzimy naprzeciw mieszkańcom. Tak, jak wcześniej będziemy robić sesje obywatelskie, odbędzie się także sesja, na której dopuścimy mieszkańców do zabrania głosu. Celowo robimy to już po wyborach prezydenckich, żeby nie padały zarzuty, że chcemy podchodzić do tego w jakikolwiek sposób polityczny – tłumaczy.Prawo i Sprawiedliwość chce też powołania trzech komisji doraźnych rady miasta, bo według niego komisje stałe, na czele których stoją radni Koalicji Obywatelskiej, nie radzą sobie z problemami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi, oświetlenia ulicznego czy zalanych ulic.Ratusz nie chciał komentować inicjatywy działaczy PiS.