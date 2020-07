- Zwracamy się przede wszystkim do wyborców Szymona Hołowni, aby poszli na wybory i oddali głos na Rafała Trzaskowskiego - powiedział w czwartek w Grudziądzu poseł PO Tomasz Szymański.

Spotkanie na rynku było podsumowaniem kampanii prowadzonej przez społeczny komitet poparcia Rafała Trzaskowskiego. - Szczególnie będziemy się zwracać z gorącą prośbą do wyborców pana Szymona Hołowni, żeby nie zostali w domach. Wszak panowie zaproponowali współpracę. Pan prezydent Trzaskowski przyjął założenia programowe pana Szymona Hołowni, zobowiązał się do współpracy i jej realizacji – mówił poseł Szymański. - Oczywiście również będziemy zwracać się o poparcie wyborców innych kandydatów - pana Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz pana Roberta Biedronia.- Ja już zdecydowałem, że w niedzielę oddam swój głos na Rafała Trzaskowskiego wierząc, że tym, który na nowo pobudzi Polaków do bycia wspólnotą - dodał senator Ryszard Bober.W skład społecznego komitetu wchodzą również byli prezydenci Grudziądza - Robert Malinowski i Tomasz Pasikowski, oraz obecny - Maciej Glamowski, jak również Michał Czepek, radny sejmiku.