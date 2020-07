Prezydent Bydgoszczy zachęca mieszkańców do udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich. Do budżetu obywatelskiego osiedla, gdzie 12 lipca frekwencja będzie najwyższa, trafi dodatkowo 100 tys. zł.

- Powoli zapadają decyzje dotyczące kolejnej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem zgłoszenia przyjmowane są tylko elektronicznie. Jest ich już ponad 230. Na zgłoszenia pozostał jeszcze tydzień, więc zachęcam wszystkich do tego, aby przemyśleli, co w otoczeniu, w którym mieszkają należałoby zrobić (...) - mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.W tegorocznej odsłonie BBO 16 milionów złotych trafi na osiedle, do mieszkańców, na podstawie algorytmu wypracowanego wspólnie z radami osiedli, ale tych pieniędzy może być więcej.- Mamy teraz okres bardzo szczególny, przedwyborczy. Mam symboliczny czek, który ma pokrycie - czek na 100 tysięcy złotych. Chcemy promować obywatelską postawę także w czasie trwania procedury Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, więc dla osiedla, na którym frekwencja wyborcza będzie największa, trafią właśnie te pieniądze do wykorzystania własnie w ramach wygranych projektów BBO - wyjaśnia prezydent Bydgoszczy.Więcej w materiale Tatiany Adonis.