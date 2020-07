Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy otrzymał informacje o zanieczyszczeniu rzeki Kcynki. Na powierzchni wody unosił się pienisty, brunatny osad.

Fakt ten potwierdziła wizja lokalna przeprowadzona przez inspektorów. Na powierzchni wody unosił się pienisty brunatny osad. Stwierdzono że źródłem zanieczyszczenia są ścieki z pobliskiej oczyszczalnia należącej do ZGKiM w Kcyni, z której osad przedostawał się do odbiornika przez koryto przelewowe. W trakcie czynności kontrolnych zostały pobrane próby do badan laboratoryjnych. Postępowanie jest w toku.Kcynka (Kcynianka, Kcyninka) – rzeka w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim i częściowo w wielkopolskim. Rzeka jest lewym dopływem Noteci. Jej źródła znajdują się niedaleko miejscowości Kcynia (stąd nazwa rzeki), a ujście niedaleko wsi Nowy Dwór.Miłośnicy turystyki bardzo chwalą tę rzeczkę. Jej początek jest bardzo malowniczy. Między polami od miejscowości Słupowiec rzeka jest wąska, kręta. Od mostu drogowego rzeka nabiera charakteru zwałkowego. Odcinkami płynie się wąwozem, sporo jest po drodze powalonych drzew, kaskad i tam bobrowych. Na odcinku są trzy miejsca gdzie trzeba przenieść kajak. Końcówka odcinka biegnie wzdłuż stawów. (źr. traseo.pl)