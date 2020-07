Jak skutecznie pomóc osobom niepełnosprawnym? W jaki sposób mądrze zabezpieczyć ich przyszłość? Na naszej antenie mówił na ten temat podczas wizyty w Bydgoszczy Paweł Wdówik, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

- Jest sprawą ogromnie ważną wdrożenie Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2020 - 2030, którą moje biuro przygotowało. Ten dokument jest już po konsultacjach społecznych, będziemy niebawem konsultować tę strategię z komisjami europejskimi. To dokument niezwykle ważny - gdyby Polska go nie przyjęła, nastąpiłoby zablokowanie europejskich funduszy społecznych dla Polski. Przyjęcie tej strategii zbliża nas do standardów wynikających z nowej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych(...).Jednym z dramatów rodziców dzieci niepełnosprawnych jest wizja tego, co będzie z dzieckiem, gdy ich zabraknie.- To jest ogromne wyzwanie i niewiadoma, która wielu osobom spędza sen z powiek. Uruchomiliśmy program centrów opiekuńczo - mieszkalnych. Samorządy mogą występować o pieniądze na ten cel z funduszu solidarnościowego. W 100 procentach finansujemy budowę takiego centrum lub adaptację istniejącego obiektu. Chodzi o miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych. Mają to być miejsca przypominające jak najbardziej warunki domowe, czyli domy niewielkie, do 20 osób, choć samorządy decydują się na jeszcze mniejsze formy. Niebawem równolegle uruchomimy taki program dla organizacji pozarządowych (...). Centra mają dwie formy: pobyt dzienny i pobyt całodobowy.Paweł Wdówik jest pierwszym wiceministrem, który sam boryka się z niepełnosprawnością - jest niewidomy. W środę, 8 lipca spotkał się także w Bydgoszczy z osobami niepełnosprawnymi i zaprezentował rządowe formy wsparcia.Więcej w materiale Jolanty Fischer.