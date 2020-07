Petycja skierowana do prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego oraz radnych. Do petycji zostały załączone 3160 podpisy mieszkańców, którzy poparli inicjatywę Stowarzyszenia Włocławski Cmentarz Zwierząt./fot. Facebook/ SWCZ

We Włocławku miłośnicy czworonogów starają się o zrealizowanie tego celu od półtora roku. Problemem jest jednak lokalizacja. Na propozycję Krzywej Góry zaprotestowali okoliczni mieszkańcy.

Pod koniec czerwca, Stowarzyszenie Włocławski Cmentarz Zwierząt złożyło petycję do Urzędu Miasta, proponując, by takie grzebowisko powstało na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Petycję poparło ponad 3 tysiące osób. Mówi Katarzyna Trzaskowska - członek zarząd stowarzyszenia.- Sugerujemy Osiedle Kazimierza Wielkiego, znajduje się tam zdegradowany las należący do miasta. Ten teren nie ma walorów inwestycyjnych, tam nie powstaną osiedla, fabryki, jest to piękny teren zielony, który daje nam możliwości stworzenia całego kompleksu zwierzęcego, nie tylko cmentarza. Zostały przeprowadzone badania geotechniczne, które wykazały, że ten teren jest idealny na tego typu miejsce (...).Procedury mogą potrwać nawet 2 lata. Członkowie stowarzyszenia przekonują, że warto poczekać, i że nie chcą innej lokalizacji. Na wskazanym przez nich terenie, oprócz cmentarza, powstaną też między innymi: psi park, budki lęgowe i domki dla owadów zapylających.