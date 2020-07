Współpracę z rządem i walkę o jak największe unijne dopłaty dla rolników oraz stworzenie funduszu klęskowego, jeśli wygra wybory - obiecywał na spotkaniu w Radziczu koło Nakła Rafał Trzaskowski.

Kandydat na prezydenta RP, a także rolników, samorządowców i polityków gościł w swoim gospodarstwie Juliusz Młodecki, który szczególnie powitał dwóch gości:- Są z nami ludzie, którzy 40 lat temu upomnieli się o godność chłopską i rolniczą, którzy byli uczestnikami strajków w marcu 1981 roku w Bydgoszczy i zawalczyli o to, aby rolnicy mieli swoją niezależną reprezentację. Chciałbym powitać Telesfor Horodockiego i Wojtka Mojzesowicza. Oni mieli wtedy odwagę, by stanąć w bronie rolniczych spraw.(...)- Ja jasno zapowiadam, że dzisiaj trzeba traktować polskie rolnictwo bardzo poważnie, rolników traktować jak przedsiębiorców, a rynek zbytu Unii Europejskiej musi się rozwijać na zasadach, które są konsultowane, by polski rząd zajmował takie stanowisko, które odpowiada polskiej racji stanu, a takich konsultacji brak. Rząd PiS - u obiecywał zrównanie dopłat bezpośrednich, co się nie stało. Będę współpracował z rządem, aby te dopłaty były jak najwyższe (...) - mówił kandydat na prezydenta RP Rafał Trzaskowski.Więcej w materiale Elżbiety Rupniewskiej.