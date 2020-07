Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wspólnie z poznańskimi policjantami zatrzymali dwie osoby zamieszane w przestępczość samochodową. 41 i 36-latek zostali aresztowani na trzy miesiące.

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy pracowali wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w ramach sprawy operacyjnej i postępowania dotyczącego działania grupy przestępczej dokonującej kradzieży z włamaniem do pojazdów na terenie kilku województw.Pod koniec czerwca jeden z podejrzewanych został zatrzymany przez wielkopolskich policjantów w Gnieźnie. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku przy kradzieży pojazdu marki Opel Movano, który został skradziony z terenu Szubina (kujawsko-pomorskie). Ta sytuacja pozwoliła na dalsze kroki poznańskich i bydgoskich policjantów.W minionym tygodniu kryminalni wspólnie przystąpili do realizacji. W działaniach wzięli też udział funkcjonariusze z grupy realizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Policjanci uderzyli w kilka miejsc na terenie województwa wielkopolskiego.Do sprawy zatrzymali poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności 41-latka. Mężczyzna był jedną z głównych postaci zarządzających grupą przestępczą. Kolejną zatrzymaną osobą był 36-latek. Policjanci znaleźli u niego na posesji części samochodowe pochodzące od trzech kradzionych aut z terenu Polski oraz Niemiec. Łącznie zabezpieczyli ponad 150 różnych elementów samochodowych. Ponadto, w trakcie realizacji odzyskali skradzionego fiata ducato. Podejrzani zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnej celi w Bydgoszczy.Śledczy z Poznania i Bydgoszczy ustalili, że grupa od początku roku działała na terenie województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Dokonała kradzieży kilkunastu aut, powodując duże straty na szkodę kilku pokrzywdzonych. Policjanci na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili podejrzanym zarzuty. 41-latek usłyszał dwa zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem. Natomiast 36-latek będzie odpowiadać za trzy paserstwa.Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury. Tam oskarżyciel po ich przesłuchaniu postanowił wnioskować do sądu o ich tymczasowy areszt. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował podejrzanych na trzy miesiące.Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.