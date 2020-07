Na ten remont czekali mieszkańcy - 4,5-kilometrowy odcinek drogi otwarto uroczyście w Kolonii Straszewskiej, w powiecie aleksandrowskim.

Inwestycję sfinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych.- Dotąd nie było prawdziwej drogi, nie było chodnika, tylko same dziury. Teraz wreszcie będzie bezpieczniej – cieszyli się mieszkańcy.- To jest droga bardzo ważna dla układu komunikacyjnego gminy, szczególnie ważna dla mieszkańców Straszewa i Kolonii Straszewskiej – mówił wójt gminy Koneck Ryszard Borowski. - Łączy dwie części gminy, ale jest też w bardzo dobrym ciągu komunikacyjnym naszego powiatu. W zasadzie jest to najkrótsza droga z Aleksandrowa Kujawskiego, z Ciechocinka do Inowrocławia – dodał.Koszt inwestycji to prawie 2 mln 800 tys zł. Przeszło pół milina dołożyła gmina Koneck.