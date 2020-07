Co z bombą ekologiczną, którą zafundowała m.in. naszemu regionowi warszawska oczyszczalnia Czajka? Pytała dziś na polu koło Wójcina bydgoska poseł PiS Ewa Kozanecka. - Prezydent Warszawy pozbył się problemu - komentował wójt Jezior Wielkich podczas konferencji wiceministra klimatu w stolicy.

Przez dwa lata osady z warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka trafiały do różnych województw po tym, jak doszło tam do awarii spalarni. W naszym regionie przyjął je na swój teren jeden z przedsiębiorców z Wójcina (gmina Jeziora Wielkie). Początkowo składował osady na kompostowniku. Później, gdy zabrakło na nim miejsca, zaczął je rozrzucać gdzie popadnie - na ziemi, której jest właścicielem lub tej, którą dzierżawi.Sygnały o tym, że osady nie są w żaden sposób utylizowane, dotarły do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, badała je też prokuratura, ale bez efektów. Gdy sprawa stała się głośna, osady zniknęły, a śledztwo umorzono. - Jednak zagrożenie dla środowiska nie zniknęło, bo osady, ale też sprowadzane tu nie wiadomo skąd śmieci komunalne, prawdopodobnie zostały zakopane, a to oznacza, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat substancje nieobojętne dla środowiska przenikną do wód gruntowych i do upraw – mówiła posłanka Kozanecka.Konferencję w tej sprawie zorganizował w środę także wiceminister klimatu, były radny miasta Warszawy Jacek Ozdoba. - W ośmiu na dziewięć województw, gdzie były wywożone nieczystości z warszawskiej spalarni Czajki stwierdzono nieprawidłowości - poinformował. Jak dodał, w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w stolicy trwa kontrola poselska. Na konferencję wiceminister zaprosił m.in. wójta Jezior Wielkich - Dariusza Ciesielczuka. Ten potwierdził, że w wyniku nieprawidłowości mogą być skażone wody gruntowe. - Okazało się, że niektóre zrzuty tych odpadów były zakopywane w niedużej odległości ujęć wody w naszej gminie. Może się okazać - za rok lub za dwa lata - że będziemy borykali się z problemem wody do picia na terenie naszej gminy. Prezydent Warszawy pozbył się problemu, zrzucając odpowiedzialność na samorządy takie, jak nasze – mówił wójt.