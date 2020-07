- Rafał Trzaskowski nie boi się używać słów, że jest niesiony nową falą, także w polskim społeczeństwie, które oczekuje nowego rozdziału, nie odcinając się oczywiście od tego dobrego, co zrobione zostało przez ostatnich kilkanaście lat – mówił poseł Arkadiusz Myrcha (PO), który był gościem Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK.

Katarzyna Prętkowska: Zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że Donald Tusk jest ojcem politycznym i mentorem Rafała Trzaskowskiego?



Takich słów użyli wczoraj bydgoscy radni Prawa i Sprawiedliwości - między innymi Tomasz Rega i Jarosław Wenderlich. Sformułowali list do byłego premiera z pytaniami, na które miał nie odpowiedzieć Rafał Trzaskowski.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej mówi o zmianach, ale wczoraj na przykład poparcia udzielił mu Bronisław Komorowski. To nie jest marketingowy błąd?

A potem przegrał z Andrzejem Dudą.

Arkadiusz Myrcha: Donald Tusk jest byłym przewodniczącym PO, byłym wieloletnim premierem naszego rządu, także tego rządu, w którym pracował Rafał Trzaskowski, więc na pewno ich drogi polityczne mają wiele wspólnego. Natomiast kto jest mentorem czy ojcem politycznym pana prezydenta Warszawy? O to należałoby zapytać samego kandydata.- Ciężko mi się do tego odnieść, bo nie znam inicjatywy, natomiast prezydent Warszawy wielokrotnie podkreślał w swoich publicznych wystąpieniach, że w polskiej polityce era Donalda Tuska, ale także Jarosława Kaczyńskiego, wygląda na zamknięty rozdział i polska polityka potrzebuje zupełnie nowego otwarcia. Nowego pokolenia, nowego spojrzenia, zakopania sporu, który przez ostatnie lata zdominował scenę polityczną. Nie boi się używać słów, że jest niesiony nową falą, także w polskim społeczeństwie, które oczekuje nowego rozdziału ale, nie odcinając się oczywiście od tego dobrego, co zrobione zostało przez ostatnie kilkanaście lat.- Oczywiście nie, Bronisław Komorowski w wyborach prezydenckich zdobył zaufanie milionów Polaków. W bezpośrednim starciu pokonał Jarosława Kaczyńskiego.- Ale cały czas cieszy się zaufaniem milionów Polaków. Każde takie wsparcie osoby, która pełniła ważne funkcje jest ważne, czy to z lewej czy z prawej strony. (...)