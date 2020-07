Dwa samochody ciężarowe zderzyły się w środę po godz. 7.00 w Przyłubiu na drodze krajowej na 10 (Bydgoszcz-Toruń). Cysterna wypadła z drogi, a zestaw z naczepą stanął w poprzek jezdni.

W wypadku ucierpiał kierowca cysterny, konieczna była jego hospitalizacja. Do akcji wysłano łącznie siedem zastępów straży pożarnej. - Według zgłoszenia, miało dojść do wycieku paliwa. Na szczęście cysterna była pusta, doszło natomiast do uszkodzenia zbiorników i wycieku paliwa z obu ciężarówek – relacjonują strażacy.Straż pożarna - przy użyciu specjalistycznej pompy - usuwała paliwo z uszkodzonych baków. Ruch na DK nr 10 był całkowicie wstrzymany, obecnie ruch odbywa się wahadłowo.