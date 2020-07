Jeszcze tylko dziś, 7 lipca osoby, które chcą wziąć udział w II turze wyborów i zagłosować poza miejscem swojego zamieszkania, mogą dopisać się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce.

W Bydgoszczy do spisu wyborców do dzisiejszego popołudnia dopisało się ponad 6 tysięcy osób, w tym ponad 1300 przed drugą turą. W Toruniu ponad 6 tysięcy, a we Włocławku prawie tysiąc osób.- Dopisanie się do spisu wyborców przed pierwszą turą skutkuje również tym, że taka osoba znajduje się w konkretnym spisie wyborców również na drugą turę. Jeżeli ktoś wyjeżdżał poza Bydgoszcz na pierwszą turę wyborów i np. w której z miejscowości letniskowych dopisał się do spisu wyborców, to żeby mógł zagłosować w Bydgoszczy musi w tej właśnie miejscowości pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania - mówi Marta Estkowska z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Bydgoszczy.Zaświadczenie o prawie do głosowania możemy odebrać do 10 lipca w godzinach pracy urzędu gminy czy miasta, w którym jesteśmy ujęci w spisie wyborców.Z zaświadczeniem o prawie do głosowania możemy głosować w dowolnej komisji wyborczej na terenie całego kraju lub za granicą. W Bydgoszczy dotychczas wydano ponad 6300 zaświadczeń, w tym ponad 2 tysiące przed drugą turą. W Toruniu łącznie prawie 2 tysiące, a we Włocławku ponad 1300.