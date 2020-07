W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Przyznane one zastały mi.in. osobom zasłużonym dla kultury.

Poniżej prezentujemy listę wyróżnionych

Waldemar Stanisław Graczyk,

Kazimierz Tadeusz Koziński.



Roman Marian Matthews,

Kazimierz Niedbalski.



Piotr Florek - za zasługi dla kultury,

Anna Maria Gerth - za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości

Małgorzata Jarocińska - za zasługi dla kultury,

Krzysztof Marek Kołodziejczyk - za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości,

Nikoletta Maria Stachura - za zasługi dla kultury,

Maria Żelaśkiewicz - za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości.



Katarzyna Janina Horoszczu.

Dariusz Lebioda.

Józef Banaszak,

Ryszard Długołęcki,

Krystyna Gawek,

Anna Lebioda,

Jerzy Paterski,

Tadeusz Pikul,

Tadeusz Stańczak,

Marek Żelkowski.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau.- Państwo polskie decyzją swoich najbliższych przedstawicieli honoruje najwyższymi odznaczeniami tych obywateli, którzy szczególnie przyczyniają się, bądź to na Niwie zawodowej bądź to na niwie realizacji swoich pasji pozazawodowych - powiedział wicewojewoda Józef Ramlau.Wśród odznaczonych znalazła się Małgorzata Jarocińska autorka gawęd prezentowanych na antenie Polskiego Radia PiK.- Jestem bardzo wzruszona bo oczywiście kiedy działam na rzecz kultury - to praca codzienna, czasami żmudna, nocami gawędy przygotowuję - to właściwie jestem sama z sobą i czasami ma się takie wrażenie, że oprócz słuchaczy właściwie nikt tego nie zauważa - powiedziała Małgorzata Jarocińska.W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wręczono również medale im. Jerzego Sulimy Kamińskiego. Jedną z laureatek tego wyróżnienia została Ewa Dąbska - dziennikarka z Polskiego Radia PiK.- Wzruszona jestem dlatego, że znałam Jerzego Sulimę-Kamińskiego... jako człowiek, jako dziennikarka przede wszystkim. Nie pracowałam już z nim oczywiście z racji, że jestem nieco młodsza, ale wielokrotnie nagrywałam z nim rozmowy. Była to dla mnie niezwykła przyjemność, a z drugiej strony niemała trudność, bo Jerzy Sulima-Kamiński był bardzo małomównym człowiekiem. Dużo tworzył, a mało mówił o tym co pisze i trudno było go namówić do wywiadów. Ale udawało się i bardzo jestem szczęśliwa, że dzisiaj mogę odebrać medal jego imienia, za to co zrobił dla literatury - mówiła wyróżniona Ewa Dąbska.Na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości odznaczeni zostali:ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGISREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGIBRĄZOWE KRZYŻE ZASŁUGI otrzymali:MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczona została:Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” - „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nadawanym osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego, odznaczony został:Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadawaną osobom i instytucjom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.wyróżnieni zostali: