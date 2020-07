Rozpoznajesz tych mężczyzn? Szuka ich bydgoska policja [zdjęcia]

Policjanci z komisariatu Bydgoszcz-Śródmieście proszą o pomoc w identyfikacji osób przedstawionych na zdjęciach. Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyzn, proszeni są o kontakt.

Kryminalni prowadzą postępowanie w sprawie pobicia pokrzywdzonego przez dwóch mężczyzn. Sprawcy wtargnęli do jego mieszkania i napadli go. Do zdarzenia doszło 21 kwietniaprzy ul. Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy.- Sprawcami są mężczyźni widoczni na zdjęciach. Ich wizerunek zarejestrował monitoring – informuje podkom. Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.Policjanci zbierają informacje, które mogą przyczynić się do identyfikacji osób przedstawionych na zdjęciach. Informacje można przekazać prowadzącemu postępowanie pod numerem telefonu 47 751-11-89 lub mailowo: marek.knop@bg.policja.gov.pl, a także całodobowo pod numerami 47 751-11-59 lub 112.