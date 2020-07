To była trudna noc dla strażaków w powiecie inowrocławskim. W poniedziałek po południu wybuchł pożar na terenie otwartego składowiska tworzyw sztucznych w Lisewie Kościelnym (gmina Złotniki Kujawskie).

- Na miejscu zdarzenia pracowała straż pożarna, pogotowie energetyczne i policja - mówi kpt. Jarosław Skotnicki z PSP w Inowrocławiu. - Ze względu na to, że ilość materiałów składowanych na tym terenie była spora, to ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko i towarzyszyło mu duże zadymienie. Łącznie działało na miejscu 27 zastępów straży pożarnej. Gęste zadymienie było widoczne w okolicy czterech miejscowości, zwróciliśmy się z apelem do mieszkańców, by nie opuszczali domów i nie otwierali okien.Działania strażaków trwają – we wtorek rano odbywa się zabezpieczenie pogorzeliska i dogaszanie. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Ich określeniem zajmie się biegły wyznaczony przez policjantów. Straty zostaną wstępnie oszacowane przez rzeczoznawcę, po zakończeniu akcji.