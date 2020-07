W Toruniu, na wysokości Bulwaru Filadelfijskiego, w nurcie Wisły przewróciła się łódź żaglowa. Dzięki błyskawicznej i profesjonalnej pomocy toruńskich policjantów pełniących służbę na wodzie, załodze nic się nie stało.

W niedzielę (05.07) funkcjonariusze Zespołu Prewencji Na Wodach KMP Toruń pełnili służbę łodzią w patrolu motorowodnym. Około południa otrzymali od dyżurnego zgłoszenie o żaglówce, która przewróciła się na wysokości Bulwaru Filadelfijskiego. Łódź typu Puck dryfowała wywrócona z nurtem rzeki. Warunki meteorologiczne tego dnia, pomimo pięknej słonecznej aury, były bardzo trudne z uwagi na silny zachodni wiatr.W trakcie dopływania do żaglówki policjanci zauważyli dwóch mężczyzn w wodzie. Jeden trzymał się wywróconej dryfującej łodzi, drugi koła ratunkowego oddalając się od żaglówki. Policjanci natychmiast podjęli akcję ratowniczą, do której przyłączył sięrównież ratownik WOPR Toruń. Wspólnymi siłami wyjęli ludzi z wody i zabrali ich na pokład łodzi służbowej.Następnie funkcjonariusze rozpoczęli holowanie wywróconej łodzi do portu przy ul Popiełuszki. Tam mundurowi wypompowali wodę z wnętrza stawiając łódź do pionu.Okazało się, że obaj załoganci ulegli niegroźnym obrażeniom. Policjanci wezwali zespół ratownictwa medycznego, który opatrzył żeglarzy. Kiedy funkcjonariusze upewnili się, że poszkodowanym nie stało się nic poważnego odholowali żaglówkę do macierzystego portu AZS przy ul. Popiełuszki.