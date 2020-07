Promesy na 23 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP z województwa kujawsko-pomorskiego wręczył w Grudziądzu premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wyraził przekonanie o coraz lepszym współdziałaniu Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych przy usuwaniu skutków kataklizmów.- Tylko w legendzie i tylko święty Florian potrafił jednym wiadrem wody ugasić całą wioskę; my dzisiaj doskonale wiemy, jak bardzo potrzebne są sprzęty, wozy strażackie i wszelkiego rodzaju dodatkowe wyposażenie – powiedział premier w siedzibie grudziądzkiej PSP.Wyraził uznanie dla zaangażowania strażaków ochotników. - Nasi wspaniali druhowie i druhny ratują niemal w każdej minucie dobytek, mienie, życie we wszystkich zakątkach Polski. Codziennie mamy do czynienia z nieszczęściami, wypadkami; druhowie i druhny zawsze są pierwsi na miejscu wypadku – mówił.- To połączenie między Państwową Strażą Pożarną a ochotniczymi strażami pożarnymi będzie jeszcze bardziej skuteczne, ale już dzisiaj jest ono naszą wizytówką w czasie różnych kataklizmów – dodał premier. Zwrócił uwagę, że częściej niż z ogniem straże pożarne zmagają się z innymi żywiołami – wodą, huraganami i trąbami powietrznymi.O godz. 14:00 premier spotka się z samorządowcami w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury. Po 16:00 Mateusz Morawiecki złoży wizytę w Bysławiu, w największej w Europie firmie produkującej kontenery śmieciowe.Premier będzie też w Kowalewie Pomorskim, Chełmnie, Świeciu, Więcborku, Tucholi i Nakle.