Piątkowa okładka „Faktu” przekroczyła wszelkie możliwe granice i może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego - uważa politolog prof. Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Medialnej w Toruniu.

Posłuchaj Rozmowy Dnia z prof. Mieczysławem Rybą

Jak to może wpłynąć? Moim zdaniem antyskutecznie, bo przekroczono wszelkie granice. To zostało obnażone. Wydaje mi się, że media publiczne i sama Kancelaria Prezydenta obnażyły tę manipulację w sposób bardzo precyzyjny, a jeśli tak, to dla przeciętnego Polaka, wyborcy takie zachowanie nie licuje i często wywołuje efekt odwrotny... - powiedział gość poniedziałkowej Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK.