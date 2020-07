Policjanci i strażacy kontrolują w niedzielę jachty i przyczepy kempingi nad Zalewem Koronowskim. Sprawdzają szczelność znajdujących się na jednostkach instalacji gazowych.

To ważne, bo sezon wakacyjny dopiero się zaczął i warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Kontrole są dobrowolne. W Pieczyskach właściciele żaglówek i przyczep campingowych chętnie zapraszali do siebie policjantów i strażaków.- Miałem niedawno wymieniony reduktor gazowy, więc kontrola się przydała, bo po wymianie nie było sprawdzony – mówił jeden z właścicieli jachtów. - To dla bezpieczeństwa wszystkich – mojego i całej załogi.- Pozwoliliśmy na kontrolę. Bardzo dobrze, że chodzą, cieszymy się z tego – dodała właścicielka przyczepy kempingowej.W niedzielę kontrole odbędą się także w Tazbirowie i Romanowie. Podobne akcje będą prowadzone przez całe wakacje.