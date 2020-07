Trzy lata temu, po nawałnicy, otrzymali pomoc. Teraz sami chcą pomóc. Mieszkańcy Gąsawy zorganizowali zbiórkę dla poszkodowanych powodzią z gminy Bircza na Podhalu.

- Spotkaliśmy się w gronie przedstawicieli różnych organizacji, no i poszło tak, jak widać. Co chwilę ktoś coś przywozi: chemia, proszki, mopy, wiadra, grabie, szpadle, pościele, koce, ręczniki i suchy prowiant - powiedział Mariusz Kazik, mieszkaniec gminy Gąsawa.- Pomagamy, sami wspieraliśmy tę inicjatywę. Odzew jest bardzo duży, każdy coś przynosi. Rewelacja - dodał Karol Bukowski z Morsów Gąsawa.- Przed trzema laty, kiedy była nawałnica na Pałukach, jako samorząd nie zwracaliśmy się wtedy o pomoc do innych samorządów. Ona przyszła do nas sama. Teraz chcemy się odwdzięczyć. Uważamy, że taki łańcuszek pomocy jest ważny, bo nie wiadomo co los przyniesie - podkreślił Mariusz Kazik.Dary dla powodzian można przynosić na ul. Krótką w Gąsawie w sobotę do godz. 20:00. Jeżeli będzie taka potrzeba także w przyszłym tygodniu. Więcej informacji i numer konta na facebookowej stronie gąsawskich morsów.