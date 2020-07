Pomoc państwa w ramach tarczy antykryzysowej płynie do każdej miejscowości w kraju, również do Grudziądza - powiedziała goszcząca w sobotę w tym mieście posłanka Iwona Michałek - wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

- Dla przedsiębiorców w Grudziądzu i w powiecie grudziądzkim to kwota 206,6 mln zł. Jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że prezydent Andrzej Duda - na którego namawiamy do głosowania - znakomicie współpracuje z rządem i dzięki tej współpracy możliwa jest taka pomoc przedsiębiorcom i rodzinom - powiedziała Iwona Michałek.Grudziądzki radny Krzysztof Kosiński dodał, że dla Zjednoczonej Prawicy najważniejsza jest rodzina.- Prawo i Sprawiedliwość docenia polskie rodziny i to jest rzecz, która wymaga dzisiaj kontynuacji. Wszyscy powinniśmy o to zabiegać. Oczywiście pamiętamy także o Grudziądzu, bo miasto wymaga dzisiaj finansowej reanimacji. Bardzo liczymy na ten dalej kompatybilny organizm jaki będzie stanowić prezydent i Sejm - powiedział Krzysztof Kosiński.W poniedziałek do regionu przyjedzie premier Mateusz Morawiecki.