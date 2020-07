Marek Borowski odwiedził w piątek Chełmno i Świecie. Senator przyjechał do naszego regionu, aby poprzeć kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta.

Jak mówi Marek Borowski, tylko ten kandydat potrafi zjednoczyć ludzi. - Chodzi o to, by wybrany prezydent był człowiekiem, który potrafi rozmawiać z ludźmi, potrafi zszyć pęknięte społeczeństwo. Andrzej Duda tego nie umiał robić i nie będzie umiał, co pokazuje choćby wtedy, gdy podsyca tylko niechęć i nienawiść np. do osób nieheteroseksulnych, czy gdy tworzy jakiś wyimaginowany konflikt między zwykłymi ludźmi, a jakąś elitą warszawską – mówił w Chełmnie.Marek Borowski uważa, że w ostatnim tygodniu kampanii możemy być świadkami ostrych ataków na Rafała Trzaskowskiego. Senator odwiedził w piątek nie tylko Miasto Zakochanych, ale także Świecie.