Drogi, boiska czy przedszkola wybudowane ze wsparciem budżetu państwa wizytowali dzisiaj w powiecie świeckim i tucholskim wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i minister Łukasz Schreiber.

Politycy odwiedzili Drzycim, Lniano, Bukowiec i Bysław. Jak powiedział minister Łukasz Schreiber, „naszą ambicją jest pomagać ludziom z małych miejscowości”. - Chcielibyśmy, by mieszkańcy tych pięknych miejscowości nie tylko byli z nich dumni i zadowoleni, ale mieli takie same możliwości, jak mieszkańcy dużych miast i by rzeczywiście mogli z całym przekonaniem uznać, że chcą tutaj żyć i założyć rodziny, albo po studiach często wrócić – mówił minister Łukasz Schreiber.- W regionie się bardziej dużo dzieje. Samorządowcy chętnie korzystają ze środków rządowych. To cieszy, że wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych jest bardzo oczekiwane i bardzo chwalone. W tej chwili jest przygotowywany Fundusz Inwestycji Samorządowych – kolejny oddech dla samorządów, który ma sprawić, by nie rezygnowały z inwestycji z powodu mniejszych wpływów w ramach pandemii koronawirusa – dodał wojewoda.W Świekatowie wojewoda i minister spotkali się z mieszkańcami. Główne tematy poruszane podczas spotkania to: gospodarka, budowa lokalnych dróg czy remont urzędu gminy.