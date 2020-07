Policjanci wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w gospodarstwie rolnym w gminie Dobre (powiat radziejowski). Zginął 41-letni mężczyzna, przyciśnięty elementem prasy do słomy.

Do zdarzenia doszło w czwartek w południe. Policjanci wstępnie ustalili, że 41-letni mężczyzna ostał przyciśnięty elementem prasy do rolowania słomy. Niestety, na skutek odniesionych obrażeń zmarł.- Apelujemy do rolników o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac polowych. Okres lata i jesieni to czas wzmożonych prac w gospodarstwach rolnych. Wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem urazów i wypadków, niektórych bardzo tragicznych, zakończonych śmiercią lub kalectwem - ostrzegają policjanci. - W gospodarstwie trzeba zwracać szczególna uwagę na dzieci, które bardzo często stają się ofiarami różnych wypadków. Pamiętajmy, aby maszyny rolnicze obsługiwały wyłącznie dorosłe osoby. Przy pracy pras, kombajnów, kosiarek czy innych urządzeń nie powinny w ich pobliżu przebywać osobypostronne, które mogą zostać wciągnięte przez ruchome elementy. Nawet niewielki błąd może skutkować przykrymi następstwami. Bardzo groźne są też chemikalia używane wrolnictwie. Należy przestrzegać procedur, aby nie doszło do zatruć lub innych zdarzeń z tym związanych.