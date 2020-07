We Włocławku powstają letnie baseny. Datę zakończenia budowy kąpielisk ustalono na 15 lipca, ale nie wiadomo, czy uda się jej dotrzymać. Prace przy ul. Wysokiej utrudnia pogoda.

- Na ten moment panowie, którzy budują letnie baseny mają problem głównie z wyklejanie niecki basenowej. Do tego zadania musi być naprawdę sucho, co nie zmienia faktu, że ekipa pracuje, dosłownie, od rana do nocy. Cieszymy się, że trafiła się nam rzetelna firma, która bardzo fajnie wywiązuje się ze swoich obowiązków - mówi Angelika Wyrąbkiewicz, rzeczniczka prezydenta miasta.Trzy niecki o różnej wielkości powstaną w sąsiedztwie basenu międzyosiedlowego przy ul. Wysokiej we Włocławku. Wykonawca, firma TIMBER PROJECT, jest zobowiązany opracować oraz przekazać zamawiającemu dokumentację projektowo - kosztorysową jak również wykonać etap I robót budowlanych w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 lipca 2020 roku. II etap robót budowlanych ma być zrealizowany w terminie od dnia 15 września 2020 roku do dnia 30 października 2020 roku. W okolicy basenu powstanie także zewnętrzna siłownia oraz boisko do gry w piłkę plażową.