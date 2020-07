Budowa kolejnych dwóch ulic realizowanych w ramach programu „25/75" kończy się w Bydgoszczy. Twarde nawierzchnie zyskały Szczytowa na Miedzyniu i Leszczowa na Osowej Górze.

Ulica Szczytowa na długości około 280 metrów zyskała twardą nawierzchnię, pomiędzy ulicami Wiśniową i Paprocią. Wykonywane zostały również zatoki postojowe, zjazdy oraz dojścia do posesji. Powstał też krótki odcinek chodnika i połączono go z chodnikiem przy ul. Paprociej. Prace budowlane kosztowały 590 tysięcy złotych.Kończy się również budowa liczącej ok. 80 metrów ulicy Leszczowej. Powstała pieszojezdnia o szerokości 10 metrów. Nawierzchnia została wybrukowana betonową kostką. Utworzone zostały też niezbędne zjazdy na posesje oraz odwodnienie. Prace kosztowały ponad 320 tysięcy złotych.Obie ulice realizowane są w ramach programu inicjatyw lokalnych 25/75. Mieszkańcy pokrywają 20 proc. kosztów inwestycji, resztę - dokłada miasto.