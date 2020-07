Wśród pracowników Urzędu Marszałkowskiego potwierdzono cztery przypadki z Covid-19, piąty to - jak informują służby wojewody - ozdrowieniec/fot. Archiwum

Mieszkaniec powiatu inowrocławskiego oraz włocławskiego to nowe osoby z koronawirusem na Kujawach i Pomorzu. W ostatnich dniach przybyło też chorych z Covid-19 w dwóch ogniskach w Toruniu: w jednym z zakładów odzieżowych oraz Urzędzie Marszałkowskim.

Dwanaście - tyle osób z koronawirusem w Toruniu pochodzi z tzw. ogniska w Urzędzie Marszałkowskim. - Ognisko osób zakażonych to nie są tylko pracownicy, którzy przebywają w danej instytucji, ale także wszystkie osoby z tzw. kontaktu - mówi rzecznik wojewody Adrian Mól. - W Urzędzie Marszałkowskim praktycznie połowa zakażonych to są osoby, związane z rodzinami pracowników tej instytucji.Wśród pracowników Urzędu Marszałkowskiego potwierdzono cztery przypadki z Covid-19, piąty to - jak informują służby wojewody - ozdrowieniec. Na zlecenie marszałka przebadano pod kątem Covid-19 ponad tysiąc osób. - Wyniki są ujemne. W dalszym ciągu przeprowadzamy badania, ale tylko tych osób, które były na długotrwałych nieobecnościach - informuje sekretarz województwa Marek Smoczyk.W ognisku w zakładzie odzieżowym w Toruniu stwierdzono 20 przypadków Covid-19. 16 wśród pracowników i cztery z kontaktu.