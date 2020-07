W tym miejscu dość często dochodzi do wypadków. Fot. Bydgoszcz998

Przy skrzyżowaniu Armii Krajowej z ulicą Zamczysko, doszło do bardzo groźnego wypadku. Kierowca jednego z aut, wpadł w poślizg, wypadł z drogi na przeciwny pas ruchu i bokiem uderzył w przód prawidłowo jadącego samochodu. Siła uderzenia doprowadziła do poważnych uszkodzeń w pojazdach.

Kierowca bmw został uwięziony we wraku. W akcji uwalniania mężczyzny udział brali stażacy z JRG 3 Bydgoszcz. Poważnie ranny kierowca trafił pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego, a następnie do szpitala. Dwie osoby z drugiego auta również zostały hospitalizowane.Ruch na miejscu wypadku odbywał się z utrudnieniami. Oba pasy ruchu w kierunku centrum miasta były zablokowane. Policja wyznaczyła objazd sąsiednią jezdnią, przez co jeden pas w kierunku Osielska również jest nieczynny.