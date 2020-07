Ale wyzwanie! Z Inowrocławia do Zakopanego na rowerach!

Chcą uczcić Jana Kasprowicza z okazji przypadającej w tum roku 160. rocznicy jego urodzin, dlatego w sobotę wyruszą w rajd do Zakopanego, drugiego, po Inowrocławiu, najważniejszego miasta w życiu poety.

Dziś rano rowerzyści, którzy już w sobotę ruszają do Zakopanego otrzymali nowe, profesjonalne koszulki kolarskie. Na parkingu przed budynkiem starostwa wręczyła je cyklistom starosta Wiesława Pawłowska.– Jestem mile zaskoczony jakością tego sprzętu. Fajnie, że dostaliśmy koszulki, z których będziemy korzystać nie tylko podczas wyprawy do Zakopanego, ale przez cały rok na innych trasach. Wszędzie gdzie się pojawimy będziemy promować Rok Jana Kasprowicza, nasz powiat, klub i PTTK – mówił Dariusz Dekański uczestnik wyprawy do Zakopanego.– Moją intencją było wyposażenie tej grupy pasjonatów nie tylko w pamiątkowe, ale przede wszystkim praktyczne rzeczy. Pracowałam w sporcie wiele lat i wiem, że na taką wyprawę potrzebna jest odpowiednia odzież. Cieszę się, że koszulki przypadły do gustu i rowerzystkom i rowerzystom, bo to gwarancja, że będziecie promować naszą małą ojczyznę i naszego wielkiego poetę z przyjemnością – powiedziała starosta Wiesława Pawłowska.12-osobowa ekipa pojedzie do Zakopanego 4 lipca i planuje dotrzeć do celu 5 dni później. Start w sobotę o 7.00 rano sprzed Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Do pokonania 560 kilometrów!