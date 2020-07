Grupa profesorów wystosowała list otwarty do prezydenta w sprawie Andrzeja Zybertowicza. Decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, odmawiającą przedstawienia prezydentowi dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych nazywają „jednym z przejawów głębokiej choroby nauki polskiej”. Pod listem podpisało się kilkanaście osób, w tym naukowcy z toruńskiego UMK i bydgoskiego UKW.

Poniżej cały list:

W liście do Andrzeja Dudy profesorowie napisali, że decyzja Komisji nimi wstrząsnęła. „W ten sposób wyrządzono krzywdę jednemu z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych polskich myślicieli w dziedzinie nauk społecznych. (...) Można nie zgadzać się z poglądami Andrzeja Zybertowicza, ale nie można podważać faktu, że posiada on znaczący dorobek naukowy” - czytamy.Dr hab. Andrzej Zybertowicz jest socjologiem i doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. Postępowanie w sprawie przyznania mu tytułu profesora nauk społecznych wszczęła w listopadzie 2017 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zgodnie z zapisami ustawowymi tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Kwestią ewentualnej profesury Zybertowicza Prezydium CK zajęło się na poniedziałkowym posiedzeniu. „W wyniku tajnego głosowania: 5 głosów za, 3 głosy przeciw oraz 3 głosy wstrzymujące się, została podjęta decyzja odmawiająca przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych” - poinformował we wtorek PAP dr Jerzy Deneka, dyrektor biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.Pod listem podpisali się: prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Wojciech Polak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Mirosław Golon (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Tomasz Kozłowski (profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), ks. prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii PAN Warszawa/ Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), a także red. Bronisław Wildstein i red. Krzysztof Wyszkowski.List otwarty w sprawie odmowy nadania tytułu profesorskiemu Andrzejowi ZybertowiczowiWielce Szanowny Panie PrezydencieInformacja o tym, że Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów odmówiło przedstawienia JE Prezydentowi RP dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora wstrząsnęła nami. W ten sposób wyrządzono krzywdę jednemu z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych polskich myślicieli w dziedzinie nauk społecznych. Skrzywdzono znakomitego naukowca, dydaktyka, człowieka czynnie angażującego się w prace dla Polski. Uczyniono to, mimo, że część recenzji w przewodzie kwalifikacyjnym nie spełniała wymogów normalnych recenzji naukowych. Można nie zgadzać się z poglądami Andrzeja Zybertowicza, ale nie można podważać faktu, że posiada on znaczący dorobek naukowy. Uważamy, że ta decyzja jest jednym z przejawów głębokiej choroby nauki polskiej i wyrażamy głęboką solidarność z profesorem Andrzejem Zybertowiczem. Pozostajemy z głębokim szacunkiem.prof. dr hab. Andrzej Nowak, Uniwersytet Jagiellońskiprof. dr hab. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr hab. Sławomir Cenckiewiczprof. dr hab. Piotr Franaszek, Uniwersytet Jagiellońskiprof. dr hab. Mirosław Golon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr hab. Tomasz Kozłowski, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniuprof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuks. prof. dr hab. Józef Marecki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowieprof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniured. Bronisław Wildsteinprof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytut Historii PAN Warszawa/Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyred. Krzysztof Wyszkowski