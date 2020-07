Iwona Michałek i Jarosław Gowin zachęcali w Toruniu do głosowania na Andrzeja Dudę./fot. Michał Zaręba

Do głosowania na Andrzeja Dudę w II turze wyborów zachęcali w Toruniu Iwona Michałek - wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i lider Porozumienia Jarosław Gowin.

- To był dobry czas dla Polski - podsumowali mijające 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy - politycy Zjednoczonej Prawicy.- Według ostatnich badań, 84 procent mieszkańców Polski uważa, że żyje im się lepiej, niż 5 lat temu, a dlaczego im się żyje lepiej? Dlatego, że po prostu dbamy o Polaków. W tym trudnym okresie pandemii, w kujawsko-pomorskim obroniliśmy 328 tys. pracowników. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie prezydenta Andrzeja Dudy - mówi Iwona Michałek, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.- W tej poprzedniej kadencji, Polska była na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego. Mieliśmy rekordowo niskie bezrobocie, rekordowo niski deficyt budżetowy, a równocześnie realizowaliśmy najszersze w Europie programy społeczne, na czele z programem "Rodzina 500 Plus" - mówił Jarosław Gowin, lider Porozumienia.W konferencji uczestniczyli też toruński radny Dariusz Mądrzejewski i Dobromir Szymański radny z Inowrocławia.