Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz przekazał burmistrzowi Koronowa symboliczny czek na 4,4 miliona złotych - tyle ma wynieść koszt zabezpieczenia skarpy i późniejszej przebudowy ulicy.

- Koronowie czeka bardzo ważna inwestycja, ważne zadanie, które musiało być zrealizowane. Nieprzeprowadzenie tej inwestycji może zagrażać mieszkańcom, może zagrażać również korytu Brdy, co będzie miał kolejne konsekwencje. Dlatego przekonaliśmy pana ministra, i bardzo się cieszę, że 4,4 miliona złotych trafi do gminy Koronowo. To jest pierwszy etap prac, ale bardzo ważny. Bez tego etapu nie można realizować kolejnych etapów między innymi wyremontowanie tej nawierzchni. Ten etap pozwoli, aby to zagrożenie największe zostało wyeliminowane - mówi Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2020 roku. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy.