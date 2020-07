Trwają poszukiwania „genetycznego bliźniaka" dla pana Sławka, morsa i maratończyka, a także męża pracowniczki UMK, który cierpi na ostrą białaczkę limfoblastyczną i potrzebuje przeszczepu szpiku.

- Ciężko jest patrzeć jak najbliższa mi osoba słabnie i zmaga się z trudami leczenia. Nadal nie mogę w to wszystko uwierzyć – przyznaje pani Beata z UMK, żona pana Sławka. - Mąż był dotychczas bardzo aktywny. Poza własnym biznesem ma mnóstwo pasji: przebiegł setki kilometrów w maratonach, wylatał dziesiątki godzin szybowcem, zimą morsuje nawet przy najsroższych mrozach, jest konstruktorem wielu maszyn. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. To człowiek-orkiestra. Jest bardzo dobrą i pozytywną osobą. Udowadniał to niejednokrotnie, biorąc udział w akcjach charytatywnych, prowadząc wraz ze strażakami szkolenia z ratownictwa lodowego czy szyjąc maseczki. Pomaganie innym to część jego osobowości.Teraz to 54-latek z Torunia potrzebuje pomocy. W maju zdiagnozowano u niego ostrą białaczkę limfoblastyczną, ruszyło leczenie – aby pan Sławek wrócił do pełni zdrowia, po przejściu chemioterapii niezbędny jest przeszczep szpiku. Stąd poszukiwania „genetycznego bliźniaka”, który mógłby zostać dawcą.Fundacja DKMS zadedykowała panu Sławkę specjalną akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Aby dołączyć, wystarczy wejść nai zamówić pakiet rejestracyjny do domu. Gdy pakiet przyjdzie pocztą, należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją: pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka na trzy pałeczki oraz uzupełnić i podpisać formularz. Pakiet należy odesłać do Fundacji DKMS. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna, a pakiet wystarczy wrzucić do skrzynki pocztowej wykorzystując kopertę zwrotną.Ponadto osoby chętne do rejestracji, które wiedzą, że rejestracją będą zainteresowani również ich najbliżsi, mogą zamówić tzw. Zestaw na 5, w którym będzie umieszczonych 10 pakietów rejestracyjnych (do rejestracji łącznie 10 osób). Osoby, które chcą zamówić Zestaw na 5, proszone są o bezpośredni kontakt z Anną Grad z Fundacji DKMS: tel. 22 882 95 74, kom. 668 669 868, e-mail: anna.grad@dkms.pl