Jak będzie wyglądało bydgoskie biegunarium, czyli część zoo z takimi zwierzętami jak niedźwiedzie polarne, pingwiny, foki i renifery?

We wtorek 30 czerwca z projektem tego miejsca zapoznali się radni z Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miasta. Na wirtualny spacer zabrał ich architekt Michał Zawadzki z projektującej biegunarium pracowni Vitaro.– Mamy wybieg fok, następnie wybieg pingwinów, lisów i rosomaków. Mamy tez wybieg dla reniferów i niedźwiedzi polarnych. Będzie też przeszklone przejście podziemne – powiedział Michał Zawadzki.To będzie międzynarodowe towarzystwo - tak można określić mieszkańców biegunarium. Mówiła o nich Tamara Samsonowicz - dyrektor ogrodu zoologicznego w Myślęcinku.– Mam wstępnie obiecane przychówki młodych niedźwiedzi z ogrodu zoologicznego w Nikołajewie na Ukrainie. Foki szare planujemy sprowadzić z Warszawy i Gdańska. Jeśli chodzi o pingwiny to rozmawialiśmy już z ogrodem we Wrocławiu. Rosomaki trafią do nas z Singapuru. Najtrudniej jest z wołami piżmowymi, były rozmowy, ale bez sukcesu, jednak myślę, że się uda – dodała Tamara Samsonowicz.Aktualnie kończą się prace projektowe. Niebawem inwestor ma wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Ma się ona rozpocząć na koniec tego lub na początku następnego roku.