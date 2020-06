Miasto na zgłoszenia czeka do 31 sierpnia. Fot. Pixabay

„Zaproś najbliższych do Torunia” - to nowy konkurs ogłoszony we wtorek przez miasto, który ma zachęcić gości do odwiedzin Grodu Kopernika.

– To nie musi być rodzina, to mogą być przyjaciele. To mogą też być znajomi, których przez lata nie widzieliśmy. Ten moment może właśnie nadaje się na spotkanie, wspólny powrót myślami do czasu studiów. Nagrody w konkursie ufundowały hotele, apartamenty, restauracje – mówiła



Miasto na zgłoszenia czeka do 31 sierpnia. Na autorów najciekawszych zdjęć i filmów czekają atrakcyjne nagrody - mówi Ewa Banaszczuk-Kisiel, dyrektor wydziału Promocji i Turystyki w Urzędzie Miasta.