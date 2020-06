Po 23 miesiącach budowa nowej bydgoskiej Astorii zakończona. Obecnie trwają procedury odbiorowe. Następnie będzie czas na usuwanie ewentualnych usterek i przygotowanie oraz szkolenie kadry. Otwarcie jednego z najnowocześniejszych basenów w Polsce planowane jest pod koniec roku. Dziś obiekt zwiedzał prezydent miasta Rafał Bruski. Towarzyszyła mu m.in. była polska pływaczka, mistrzyni olimpijska oraz dwukrotna srebrna medalistka igrzysk w Atenach Otylia Jędrzejczak.

Dziś obiekt zwiedzał prezydent miasta Rafał Bruski. Towarzyszyła mu m.in. była polska pływaczka, mistrzyni olimpijska oraz dwukrotna srebrna medalistka igrzysk w Atenach Otylia Jędrzejczak.- Basen podobał mi już na etapie budowy, ale teraz, jak zobaczyłam po raz pierwszy obiekt z wodą robi olbrzymie, pozytywne wrażenie. Kluczem tego obiektu jest to, że jest w nim dużo światła - powiedziała Otylia Jędrzejczak.- W niecce basenowej jedna część 6 metrów głębokości dla nurków, do treningów nurkowych. Mamy też oświetlenie w basenie. Po drugiej strony płytsza część. Pomost ruchomy, który dzieli basen na dwie części i ruchome dno, które pozwala, by dzieci miały bezpieczną regulowaną głębokość od zera do minus 2,10 - powiedział Michał Jakubczyk, kierownik projektu w Alstal Grupa Budowlana.Niecka basenu została już wypełniona ciepła wodą. Nowa Astoria będzie największym basenem w regionie. Niecka ma parametry basenu olimpijskiego. W kompleksie funkcjonować będą m. in. przystań kajakowa, hala rozgrzewkowa, siłownia, szatnie, sale odnowy biologicznej, niecka do treningu pływackiego indywidualnego, magazyny na sprzęt. Znajdą się również hangary na kajaki sportowe i rekreacyjne. Realizacja inwestycji to koszt ponad 100 mln zł.