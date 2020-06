Wodowskaz w Toruniu. Fot. Katarzyna Prętkowska

Wisła w Toruniu przekroczyła stan ostrzegawczy. Rzeka osiągnęła poziom 531 cm. Woda powoli wdziera się na schodki bulwaru. To efekt intensywnych opadów i fali wezbraniowej.

Na bieżąco obserwujemy sytuację mówi Adrian Aleksandrowicz z Biura Komunikacji Urzędu Miasta w Toruniu.



- Służby zostały zobligowane do tego, aby udzielać informacji tym, którzy korzystają z terenów najniżej położonych, czyli między innymi użytkowników ogródków działkowych. Straż Miejska i policja monitorują sytuację na terenach najniżej położonych, natomiast nie są zagrożone drogi komunikacyjny. Dobrą i pozytywną informacją o dla nas jest to, że nie planuje się zwiększenia zrzutów na Wiśle we Włocławku. Poziom wody tam jest systematycznie zmniejszany - powiedział Adrian Aleksandrowicz.



Stan alarmowy Wisły w Toruniu to 650 cm.



W Grudziądzu rzeka zalewa Błonia Nadwiślańskie i ścieżkę rowerową przy marinie. Jej stan się cały czas podnosi.



- Po zalaniu tego najniższego progu woda zaczęła wchodzić na Błonia - tam, gdzie zawsze odbywają się imprezy masowe. Już jest na poziomie ławeczek, ścieżka rowerowa jest wyłączona. Patrząc na to, co dzieje się we Włocławku, w Toruniu i Bydgoszczy prognozujemy, że możemy osiągnąć poziom między 550 a 580 cm. Jest to przekroczony stan ostrzegawczy, który wynosi 540 cm. Uczulamy jak zawsze osoby przebywające na spacerach w okolicach Błoni, żeby nie zbliżać się do linii wody - powiedział Rafał Cywiński, dyrektor wydziału bezpieczeństwa grudziądzkiego ratusza.



Jeżeli poziom wody zbliży się do 5,80 cm tereny wzdłuż rzeki w Grudziądzu zostaną zamknięte dla mieszkańców.