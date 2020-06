Sześciu mieszkańców Kujaw i Pomorza płynących promem, na którym znajdował się pasażer z koronawirusem, zgłosiło się już do sanepidu. Wiadomo, że są zdrowi. Nie wiadomo jednak, czy były to wszystkie osoby z naszego regionu, znajdujące się na pokładzie jednostki.

Pasażerów promu Nova Star, płynącego 14 czerwca ze Szwecji (Nynashamn) do Gdańska, poszukiwały służby sanitarne. Po tym, jak okazało się, że u jednego z 400 podróżnych potwierdzono zakażenie koronawirusem.- Wśród osób, które były na pokładzie jednostki, byli także mieszkańcy z kujawsko-pomorskiego - mówi Olga Radkiewicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. - Do powiatowych inspekcji sanitarnych zgłosiło się łącznie sześć osób z naszego województwa – z powiatu żnińskiego, bydgoskiego, toruńskiego oraz grudziądzkiego. Podjęte zostały decyzje o zastosowaniu odpowiednich środków - takich jak nadzór czy kwarantanna oraz o przeprowadzeniu badań. Pobrano wymazy, wyniki były ujemne, w związku z tym wszystkie te osoby zostały zwolnione zarówno z kwarantanny, jak i z nadzoru. Co ważne - u żadnej z tych osób nie występowały objawy chorobowe, które są charakterystyczne dla Covid-19. Wszystkie czują się dobrze.Olga Radkiewicz przyznaje, że sanepid nie wie, czy to wszyscy mieszkańcy naszego regionu, którzy podróżowali promem. Stąd apel, że jeśli są inni, to powinni skontaktować się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną.