Wakacje to dla nich najbardziej pracowity czas w roku. Ratownicy wodni obchodzą w poniedziałek swoje święto. W Kujawsko-Pomorskiem jest ich ponad siedmiuset.

Patrolowanie plaż i kąpielisk to tylko część ich zadań. Prowadzą też szkolenia i akcje profilaktyczne, są instruktorami pływania i żeglarstwa.- Wszystkim wydaje się, że ratownik to osoba, która stoi na plaży, dobrze wygląda, jest wysportowana i wszyscy ją podziwiają, natomiast ogrom pracy jaką wykonują ratownicy i odpowiedzialność jaka na nich ciąży jest bardzo duża. Powiem szczerze więcej problemów jest z tymi, którzy chodzą dookoła niecki basenowej, chodzą po plaży i tak dalej niż z samymi plażowiczami, którzy wchodzą do wody. Sytuacje niebezpieczne to wiadomo: wypływanie za żółte boje, wchodzenie pod wpływem alkoholu, skoki do wody w miejscach zakazanych - powiedział Sławomir Mularski, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.Zgłoszenia ratunkowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego przyjmuje Wojewódzkie Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy. Szybki kontakt z ratownikami umożliwia także bezpłatna aplikacja „Ratunek”. W ubiegłym roku WOPR w regionie kujawsko-pomorskim otrzymało ponad 2 tysiące zgłoszeń alarmowych.