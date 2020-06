Dla Marcina Sypniewskiego, wiceprezesa partii Wolność i bydgoskiego działacza Konfederacji, zdobycie miliona głosów jest wielkim sukcesem Krzysztofa Bosaka.

- Dla mnie wynik Krzysztofa Bosaka – przedstawiciela Konfederacji jest najważniejszy. Zdobył ponad 7 proc., to jest trzecie miejsce wśród partii sejmowych, bo Szymon Hołownia nie ma partii – mówi Marcin Sypniewski. - To bardzo dobry wynik, patrząc na środki, którymi dysponowaliśmy. Dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali na Krzysztofa Bosaka i pomagali w kampanii. To bardzo dobry kapitał, bo Konfederacja ma dopiero rok tak naprawdę i po raz drugi udało nam się przebić barierę miliona głosów – komentuje.