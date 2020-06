- Właśnie takiego wyniku się spodziewałem – mówił poseł Tadeusz Zwiefka z Koalicji Obywatelskiej po ogłoszeniu wyników pierwszej tury.

- Nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Spodziewałem się przejścia do drugiej tury dwóch kandydatów – urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego - kandydata KO – mówił Tadeusz Zwiefka. - Najbliższe dwa tygodnie to będzie kampania pomiędzy dwoma kandydatami i dwoma finalistami, prowadząca do ostatecznego rozstrzygnięcia 12 lipca – na pewno bardzo emocjonująca i bardzo ciekawa – dodał.