Poseł Tomasz Latos, szef regionalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości i poseł Piotr Król są zadowoleni ze wstępnych wyników pierwszej tury.

- Wyniki są bardzo dobre, obiecujące, a jednocześnie widać, że potrzebna jest pełna mobilizacja wszystkich – mówi Tomasz Latos. - Pan prezydent będzie nadal na pewno bardzo aktywny od rana do nocy i to samo powinno dotyczyć sztabowców, wolontariuszy i nas -wszystkich wyborców. Pamiętajmy, że nie wolno odpuścić, być zadowolonym. Nawet jeśli ktoś wyjedzie na urlop, to powinien głosować w innym miejscu, Pamiętajmy też, że była rekordowa frekwencja, za co należą się ogromne podziękowania i gratulacje - dodaje.Zdaniem posła Piotra Króla, wielkim sukcesem Andrzeja Dudy jest wynik lepszy niż w pierwszej turze pięć lat temu. - Przede wszystkim - wielkie podziękowania dla wszystkich wyborców za głosy dla pana prezydenta, bo po 5 latach tej trudnej prezydentury, gdy pan prezydent był wielokrotnie atakowany, poprawienie wyników z pierwszej tury to świetny prognostyk, by wygrać w drugiej turze – uważa poseł.