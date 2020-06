Z wielkim aplauzem 30-procentowy wynik wyborczy Rafała Trzaskowskiego przyjęli goście wieczoru wyborczego Koalicji Obywatelskiej w Bydgoszczy.

Zdaniem posła Radosława Sikorskiego, to bardzo dobry wynik, dający szansę kandydatowi Koalicji Obywatelskiej na zwycięstwo w drugiej turze wyborów prezydenckich. - Wynik powyżej oczekiwań, bo sondaże nie dawały Rafałowi Trzaskowskiemu 30 proc., a proszę pamiętać, że jakieś pół procenta netto mamy za granicą, więc to bardzo dobra pozycja wyjściowa do zwycięstwa w drugiej turze – komentuje.Z kolei według posła Pawła Olszewskiego przejście Trzaskowskiego do drugiej tury wyborów nie jest zaskoczeniem. - To absolutnie przewidywalny przystanek w kampanii, idziemy na drogą turę. Niezwykle się cieszę, głęboko jestem przekonany, że druga tura jest do wygrania i że ją wygramy - mówi.