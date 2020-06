Okrzyki i oklaski podczas wieczoru wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w Toruniu – po ogłoszeniu zwycięstwa Andrzeja Dudy.

- Pan prezydent zdobył bardzo wiele głosów – to prawie tyle, ile udało mu się uzyskać wygrywając wybory w drugiej turze pięć lat temu, bo teraz jest znacznie wyższa frekwencja – komentował poseł Zbigniew Girzyński. - Jest jeszcze sporo do zrobienia, brakuje 8 proc., które trzeba będzie uzyskać od innych kandydatów, od tych którzy może nie głosowali – dodał.- Rywalizacja była bardzo zacięta. 11 kandydatów, każdy miał coś do zaproponowania. Mobilizujemy siły, bierzemy się do ciężkiej pracy – mówił radny Michał Jakubaszek.- Andrzej Duda ma dobrą ofertę, dwa tygodnie będzie miał na przedstawienie nowych pomysłów. Uwypukli te sprawy, które przekonają do tej pory nieprzekonanych – dodał szef toruńskich struktur PiS Wojciech Świtalski.Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, w poniedziałek (29 czerwca) o godz. 8.30 prezydent Andrzej Duda spotka się z mieszkańcami Torunia.